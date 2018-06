Un contratto per i rider | si apre il tavolo Di Maio-Foodora

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : via a un tavolo per il contratto dei rider : Il ministro: "L'obiettivo è la guerra al precariato. Vorrei un contratto nazionale della Gig economy". E le aziende del settore: "Troveremo una soluzione, c'è spirito di collaborazione"

Rider - Di Maio incontra le aziende : “Al via il tavolo per contratto e garantire tutele. Se fallirà - faremo la legge” : “Apriremo un tavolo con Rider e aziende sulle tutele per i lavoratori, se il tavolo andrà male faremo una legge”. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli amministratori delegati delle aziende come Foodora, Just Eat, Domino’s Pizza, Deliveroo e Glovo. “L’incontro è andato molto bene – ha rivendicato Di Maio – abbiamo discusso del fatto che questi ragazzi devono ...

contratto d'affido per la gestione del Palacannizzaro : Nella politica sportiva dell'impiantistica nissena, il decentramento per la gestione degli impianti sportivi a enti privati sta alla base degli interventi comunali'. Campione annuncia, inoltre, che '...

Manchester United - niente Real Madrid per De Gea : pronto un contratto quinquennale per lo spagnolo : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe vicino a far firmare il rinnovo di contratto a De Gea Si allontana il trasferimento di David De Gea al Real Madrid. A quanto riposta il ‘Manchester Evening’ il portiere spagnolo sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto col Manchester United per altri 5 anni. Il portiere della nazionale spagnola, ieri sera protagonista di un errore nel match d’esordio ...

Terni - operatrici del Centro antiviolenza senza contratto : la denuncia della Cgil : ... le 'Quattro stagioni' di Vivaldi hanno dato vita a 'Consertum stagioni intessute' Terni, Latini: 'Società partecipate da potenziare' → Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e ...

Oprah Winfrey ha firmato un contratto con Apple per «creare programmi originali» : Oprah Winfrey, una delle presentatrici televisive più famose al mondo, ha firmato un contratto pluriennale con Apple per «creare programmi originali». Apple, che sta investendo circa un miliardo di dollari per produrre contenuti televisivi, non ha chiarito a quali tipi The post Oprah Winfrey ha firmato un contratto con Apple per «creare programmi originali» appeared first on Il Post.

L'ex CEO di Telltale fa causa allo studio per una violazione di contratto : Kevin Bruner è fondatore e ex amministratore delegato di Telltale Games, e ha portato in tribunale il suo ex studio per delle presunte violazioni di contratto, riporta VG247.Bruner ha lasciato infatti la compagnia nel 2017, quando aveva già abbandonato il ruolo di CEO da un paio d'anni, ruolo che rivestiva fin dalla findazioen della società. Ebbene la causa fa perno sul fatto che lo studio era obbligato, in seguito alla sua dipartita da ...

Prefettura - firmato contratto per nuova Caserma Carabinieri di Donnalucata : firmato in Prefettura il contratto di comodato della nuova Caserma dei Carabinieri di Donnalucata, alla presenza del colonnello Federico Reginato

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Il Napoli ufficializza Verdi : contratto super e un video da ridere : Non la semplice foto, ma un divertente filmato che chiude sei mesi di trattative. Simone Verdi è ufficialmente un giocatore del Napoli. Dopo le visite di oggi a Villa Stuart, il calciatore ormai ex ...

'Il contratto giallo-verde e i rischi per l'economia' : convegno il 12 giugno : L'evento avrà inizio alle ore 16.00 e sarà moderato dall'economista ed ex sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Monti, Gianfranco Polillo. Partecipano al convegno: l'...

F1 - Helmut Marko : “Abbiamo offerto un contratto a Daniel Ricciardo. E’ lui che però deve scegliere” : Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, non è mai banale nelle proprie esternazioni e, intervistato da Sky Sport, ha rivelato dei particolari interessanti circa il futuro del pilota australiano Daniel Ricciardo nel team di Milton Keynes. Il sorridente 28enne di Perth, come è noto, è in scadenza di contratto e la vittoria di Montecarlo e le recenti prestazioni sembrano aver convinto la squadra anglo-austriaca a riconfermarlo: “Noi ...