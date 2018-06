Tutti pazzi per il burlesque al Gay Village | si chiude la tre giorni di festa

Russia 2018 - in Messico Tutti pazzi per il ct Osorio : tutti pazzi per Osorio, il ct 'clandestinò che ora il Messico osanna. Lo aveva preso in giro per le sue bizarre scelte, oltre che per l'origine non autoctona, ora lo applaude con un soprannome ...

Convegno di robotica - Tutti pazzi per gli sbandieratori pisani : Il Convegno internazionale, organizzato proprio nei giorni della Luminara, conferma Pisa come città della scienza che sa essere ospitale e che offre ai convegni scientifici un valore aggiunto : la ...

Tutti pazzi per Ronaldo : ... il Sun titola 'Ron, two, three', mentre '3 Ronnies' è quello del Mirror che sottolinea come Portogallo e Spagna abbiano illuminato la Coppa del Mondo.

Mondiali - Tutti pazzi per Ronaldo : i giornali celebrano CR7 : La tripletta di Cristiano Ronaldo nel 3-3 tra Portogallo e Spagna ai Mondiali di Russia domina i titoli dei principali quotidiani sportivi di tutto il mondo. Alle stelle la stampa lusitana che celebra il fuoriclasse del Real Madrid: “ci lascia senza parole” scrive A Bola, mentre O Jogo lo chiama ‘mostro’ e Record ‘divino’. Più contenuta la stampa spagnola che sottolinea come CR7 abbia reso ‘amaro’, ...

Kayak - SUP - snorkeling : Tutti pazzi per gli sport acquatici : Questo è il periodo dell’anno in cui, diciamolo, siamo tutti pazzi per gli sport acquatici. Messo in naftalina (almeno per qualche mese) l’abbonamento alla palestra, durante il week end possiamo raggiungere una delle tante meravigliose mete che il nostro territorio ci offre e tuffarci in un mare di divertimento. Ospite di Aqua Lung, brand italiano leader nel mondo della subacquea, ho avuto la possibilità di esplorare uno degli ...

Tutti pazzi di Federico Chiesa - asta incredibile : la Fiorentina traballa : CALCIOMERCATO Fiorentina – Tutti pazzi dell’attaccante Federico Chiesa, asta incredibile per il talento della Fiorentina che alla fine potrebbe cambiare maglia entro le prossime settimane. Anche le big del calcio britannico hanno messo nel mirino l’attaccante, secondo il ‘Guardian’ il Liverpool avrebbe pronta un’offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro). Oltre ai Reds occhi da parte delle due ...

Avete visto Giulia Michelini alla finale di Amici? Si è presentata così - Tutti impazziti : Lunedì 11 giugno è andata in onda la finale del talent show Amici di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il cantante Irama che ha ottenuto il 63% delle preferenze al televoto e ha sbaragliato la concorrenza. Il giovane, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, nato a Carrara ma residente a Monza, porta a casa 150mila euro in gettoni d’oro e il premio di Radio 105 dal valore di 20mila euro in gettoni d’oro. Una bella ...

Mondiali 2018 Russia - dopo la maglia arriva la divisa : Tutti pazzi per l'outfit Nigeria. LE FOTO : Contro i secondi del mondo guidati da Messi, una Croazia di stelle e gli altri idoli dei tifosi neutrali dell'Islanda, già vincitori morali dell'ultimo Europeo. Le divise bianco-verdi da gioco della ...

Tutti pazzi per Politano - quattro big sul talento del Sassuolo : l’agente dà il via ad una super asta : L’agente di Politano ha parlato delle squadre interessate al proprio assistito, sottolineando come gli appuntamenti con questi club sono all’ordine del giorno Tutti lo vogliono ma, al momento, nessuno lo prende. Matteo Politano è senza dubbio uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di mercato, sono molti i club sulle tracce del giocatore neroverde, che non ha nascosto la sua volontà di compiere il grande salto. Inter in ...

Tutti pazzi per le vacanze “open air” : C’è una parola “scientifica” che descrive l’attrazione dell’uomo nei confronti di tutto ciò che è vivo e dunque della natura: biofilia. Si può essere più o meno biofili, ma la natura fa bene a Tutti perché è lì che guariamo più in fretta dallo stato di stress. E non è un caso, allora, che sempre più persone scelgano di trascorrere vacanze immerse nella natura, per staccarsi dalla routine, allontanarsi dalla città e vivere – almeno per ...