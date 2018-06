Tumore al seno | 2 marcatori predicono l’efficacia della chemio | lo studio italiano

Ospedale senza anestesisti : donna non può operarsi di Tumore al seno : Affida a Facebook le sue preoccupazioni, le sue paure. Una donna ha un carcinoma al seno sinistro, che, come le ha evidenziato il medico che la segue, va operato. Purtroppo però, la struttura ospedaliera alla quale la donna fa riferimento, gli Incurabili di Napoli, non ha anestesisti. E’ lei stessa a raccontarlo nel lungo posto, nel quale chiede consigli e scrive: “Non voglio favori o privilegi, voglio solo vivere”. ...

Vitamina D : livelli più alti associati ad un rischio ridotto di Tumore al seno : I ricercatori dell’University of California San Diego, in collaborazione con Creighton University, Medical University of South Carolina e GrassrootsHealth (organizzazione non profit che promuove la ricerca sulla Vitamina D e i suoi benefici terapeutici) hanno condotto uno studio che suggerisce che livelli più alti di Vitamina D sono associati ad un rischio ridotto di cancro al seno. Gli scienziati hanno riunito i dati di due studi clinici ...

Tumore al seno : terapia ormonale sempre più efficace e personalizzabile : La terapia ormonale precauzionale contro il cancro al seno nelle donne giovani può essere personalizzata. Lo confermano due studi pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’: l‘International Breast Cancer Study Group (Ibcsg) ha riportato i risultati aggiornati, dopo un lungo periodo di osservazione di almeno 8 anni, degli studi clinici randomizzati di fase III Soft e Text che valutavano il ruolo della terapia endocrina ...

Cancro al seno - iniezione sotto pelle prima dell'intervento scioglie un tipo di Tumore : Tra questi il Pascale, che si è però distinto per aver introdotto per la prima volta al mondo una formulazione innovativa che riunisce i due farmaci in un'unica somministrazione da iniettare ...

Tumore al seno : il ballo migliora la qualità della vita : Dancing with Health, ovvero come migliorare ballando la qualità di vita delle pazienti con Tumore al seno. E’ il progetto proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro italico, presentato oggi nella Sala rossa del Polo natatorio del Foro italico. Ideatori di un protocollo di danza ad hoc i maestri di ballo e volti notissimi al grande pubblico Carolyn Smith e Samuel Peron, che avranno il ruolo ...

Manfredonia - "IIREGATA GARGANO IN ROSA" A SOSTEGNO DELLA LOTTA AL FEMMINICIDIO ED AL Tumore AL SENO : Ma, oltre che di prevenzione e salute, la manifestazione vuole affrontare il delicato tema del FEMMINICIDIO e DELLA violenza sulle donne, purtroppo sempre più al centro DELLA cronaca nera nazionale. ...

Salute - Tumore al seno : il vademecum degli oncologi per prendere il sole : L’estate è ormai prossima ed è tanta la voglia di prendere il sole: il desiderio è lo stesso anche le tante donne operate di tumore al seno. E’ possibile dunque godersi i raggi solari e fare un bel bagno in tutta sicurezza? La risposta è sì, come spiegano il professor Giuseppe Petrella, oncologo e docente ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, e il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in ...

Tumore al seno : un test dice quando è utile la chemioterapia : «È utile fare il test la cui validità clinica è stata presentata in questi giorni per le pazienti che hanno caratteristiche specifiche: recettori ormonali positivi e linfonodi ascellari negativi. Sono donne già candidate alla terapia ormonale e fare il test permette di avere maggior indicazioni per scegliere se aggiungere o meno la chemioterapia». La dottoressa Lucia Del Mastro, ricercatrice AIRC, Coordinatrice Breast Unit Ospedale Policlinico ...

Tumore al seno : 7 casi su 10 ora possono evitare la chemio con un test Video : I risultati dello studio americano Tailorx presentato a Chicago al congresso mondiale di oncologia medica rappresentano probabilmente il più grande progresso degli ultimi decenni nel campo della ricerca sul cancro al seno. Sette donne su dieci che presentano un Tumore al seno in fase precoce potrebbero essere trattate solo con terapia ormonale, libere dagli effetti collaterali della chemio, non più considerata terapia elettiva per ogni caso. Si ...

Le cellule immunitarie isolate e poi riattivate hanno sconfitto il Tumore al seno di una donna : Il sistema immunitario di una paziente con cancro al seno in stadio avanzato con metastasi è stato sfruttato con successo per eliminare completamente le cellule tumorali e tutte le metastasi, offrendo alla donna una chance di cura laddove tutte le terapie convenzionali somministrate precedentemente avevano fallito: si tratta del traguardo senza precedenti reso noto sulla rivista Nature Medicine. La paziente è da due anni libera da ...