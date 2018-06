Trump attacca l Ue sulle politiche per i migranti ' Errore consentire l ingresso di

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix Canada quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva localita' sulle ...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix (Canada) quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva località sulle ...

G7 - Trump ritira la firma sul documento finale e attacca Trudeau : “Disonesto e debole” : Si è chiuso con un colpo di scena il G7 in Canada. “Ho dato istruzioni di non appoggiare il documento finale del G7”, scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti. Dopo due giorni di trattative ad alta tensione, Donald Trump ha ritirato la firma del documento congiunto definendo il premier canadese Justin Trudeau “un disonesto e un debole”. “Noi canadesi siamo gentili, siamo ragionevoli, ma non ci faremo ...

Colpo di scena al G7 - Trump annulla tutto e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : L’unità del G7 è finita ieri sera, quando in Italia era passata da poco l’una di notte, con un tweet che il presidente Trump ha inviato direttamente dall’Air Force One che lo portava a Singapore: «Sulla base delle false dichiarazioni di Justin durante la sua conferenza stampa, e il fatto che il Canada sta imponendo massicce tariffe doganali ai nost...

