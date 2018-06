Tragico schianto in moto | Vito muore a 48 anni | tornava dalla famiglia dopo il lavoro

Tragico schianto in quad - padre di famiglia muore sul colpo : L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Stefano Piora. L'uomo, 42 anni, ha perso la vita nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di...

Tragico schianto - Giuseppe muore a 21 anni dopo settimane di agonia : Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro...

Tragico schianto : muore motociclista : in sella alla sua Suzuki quando, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore, invade la corsia opposta e si schianta contro una Suzuki. È morto così, nelle scorse ore, un centaturo di ...

Tragico schianto sull'A2 : un morto e un ferito grave : Un morto e un ferito grave: è il Tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell?autostrada A2, poco prima dell?uscita di San...

Tragico schianto in moto - Andrea muore a 22 anni dopo violento impatto contro un tir : Il dramma lungo la strada provinciale Fossano-Cuneo dove il ragazzo piemontese era a bordo della sua moto. Fatale il violentissimo impatto contro un camion che stava svoltando per entrare in un'azienda agricola del posto. Il 22enne non avrebbe fatto in tempo a frenare schiantandosi contro la parte posteriore del camion.Continua a leggere

Tragico schianto in vacanza. Morto un 24enne grave la fidanzata. Un destino terribile e beffardo : Aspettavano quel momento da tutto l’anno. I biglietti presi, il sole greco, la spiaggia e il mare di giugno. Una vacanza d’amore e sorrisi nel cuore del mare Egeo per una coppia di giovani trentini, Alessandro Grisenti, di 24 anni, e Alessia Rinner, di 22, domiciliati a Baselga di Pinè. E invece, tra il dolore e lo sgomento dei parenti, la gioia si è trasformata in tragedia. I due ragazzi infatti sono stati coinvolti nella giornata di venerdì in ...

Tragico schianto in strada - mamma 38enne muore davanti a tre figlioletti rimasti feriti : Il drammatico schianto frontale tra due vetture sulla collina del capoluogo piemontese. feriti e trasportati in ospedale i tre piccoli le cui condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche l'altro conducente che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.Continua a leggere

Tragico schianto in autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Tragico schianto scooter-taxi : un morto e un ferito grave : Un morto e un ferito: è il bilancio di un gravissimo incidente stradale in via di Boccea a Roma. Incidente mortale in via di Boccea A perdere la vita è stato uno scooterista, che si...

Sabato sera Tragico : in uno schianto tra due auto è morta una 18enne : Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente tra due auto accaduto Sabato sera poco prima delle 22 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, in provincia di Treviso.

Tragico schianto tra furgone e scooter : un morto : Tragico incidente stradale a Torino, a poca distanza dal centro città. In corso Novara angolo corso Palermo uno scooter Honda è entrato in collisione con un furgone Iveco: l'uomo alla guida dello...

Tragico schianto frontale - muore un'intera famiglia : Tragico incidente stradale nel Torinese. Un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlia, ha perso la vita lungo la strada regionale 20, che collega La Loggia a Carignano. I nomi delle vittime...

Tragico schianto in moto - Claudio muore a 50 anni : lascia figlia e moglie : Fatale per il centauro il violento impatto con un'auto all'incrocio. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Tragico schianto in strada : l’auto prende fuoco - ex sindaco muore tra le fiamme : L'incidente stradale è costato la vita a Lorenzo Caiolo, 64enne professore di Lettere ed ex sindaco di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.Continua a leggere