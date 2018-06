Traffico online di armi illegali a Enna | 78 denunciati

Google e Facebook dominano il Traffico online in Italia. Dobbiamo affrontare il problema : Secondo ComScore, la distribuzione delle Audience Internet in Italia a livello giornaliero è dominata da Facebook e Google che raggiungono un’audience superiore a quella di tutti gli altri player di mercato. Non solo ma l’ampia diffusione delle app mobili dei due principali player è schiacciante, dato che le 10 prime app per numero di utilizzatori appartengono tutte proprio a Google e Facebook. Il fenomeno di spostamento del traffico sui device ...