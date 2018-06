Toyota | con miglioramento ibrido a Le Mans dal 2012 -35% consumi

Alonso con la Toyota ha vinto la 24 ore di LeMans : Tripla Corona più vicina : ... ma che comunque gli consentirebbe di fregiarsi di un'altra Corona da campione del mondo Il sito ufficiale del team Toyota La festa Toyota sul podio Ora per Fernando si apre il dilemma sul futuro: ...

1-2 Toyota a Le Mans - con vittoria di Alonso - Buemi e Nakajima : Finalmente ce l’ha fatta a sconfiggere la maledizione: con una doppietta Toyota conquista l’86° edizione della 24 Ore di Le Mans, con la #8 di Nakajima, Buemi e Alonso che ha preceduto la #7 di Kobayashi, Conway e Lopez. Le TS050 Hybrid hanno condotto la gara dal via alla bandiera a scacchi, con i giapponesi che […] L'articolo 1-2 Toyota a Le Mans, con vittoria di Alonso, Buemi e Nakajima sembra essere il primo su ...

24 Ore di Le Mans 2018 : la Toyota di Fernando Alonso in pole position! Porsche dominanti in GTE con Bruni e Cairoli : La pioggia e l’oscurità non hanno cambiato la storia di queste qualifiche della 86esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Le Toyota si sono confermate in vetta, più veloci di tutte, in vista della gara di sabato, che prenderà il via alle ore 15.00 La TS050 Hybrid ha dettato legge ed in particolare è stato Kazuki Nakajima a regalare al team nipponico la soddisfazione della pole position, scendendo a 3’15″377 nelle prime fasi ...

Le Mans : prima fila Toyota con Nakajima - Alonso - Buemi in pole : Sarà la Toyota TS050 HYBRID #8 di Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Fernando Alonso a scattare dalla pole nell’86° edizione della 24 Ore di Le Mans, con la #7 al secondo posto a monopolizzare la prima fila. Nakajima, che nella prima sessione di mercoledì aveva fatto il tempo 3m17.270s, ha battuto il suo miglior tempo […] L'articolo Le Mans: prima fila Toyota con Nakajima, Alonso, Buemi in pole sembra essere il primo su ...

Toyota GR Super Sport Concept - ecco la supercar ibrida derivata dalla TS050 di Le Mans : TOKYO - Le competizioni servono a sviluppare le auto stradali. A volte certi messaggi vanno presi alla lettera, come ha fatto la Toyota che al Tokyo Auto Salon 2018 ha presentato la GR Super Sport...

F1 - Raikkonen mette le cose in chiaro : “contratto con la Toyota? Chi lo dice non sa nulla di me” : Kimi Raikkonen ha chiarito come non siano vere le voci circolate in Finlandia, che lo vorrebbero in Toyota nella prossima stagione nel WRC Sono circolate in queste settimane alcune voci in Finlandia, secondo cui Kimi Raikkonen fosse pronto ad ufficializzare il suo passaggio al WRC. I quotidiani finnici hanno parlato di un contratto già firmato con la Toyota, ma il pilota della Ferrari ha seccamente smentito accusando la giornalista che ha ...