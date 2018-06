Torre del Greco | ' Estranei nel seggio durante blackout'

Torre del Greco - indagini sul voto altri sei seggi nel mirino dei pm : Dai primi interrogatori e dai controlli sui cellulari arrivano conferme sullo scandalo dei netturbini assunti in cambio del voto a Torre del Greco. E potrebbe aprirsi un secondo filone d'inchiesta in ...

Bufera elettorale a Torre del Greco : 'Intervenga il ministro' : La prima denuncia sulla 'munnezzopoli' di Torre del Greco - la presunta compravendita di posti di lavoro nella Nu in cambio di favori elettorali per la quale, da ieri mattina, 8 persone sono indagate -...

Entro un mese la Torre Eiffel avrà delle barriere anti-terrorismo : Nel settembre 2016 il comune di Parigi decise di installare delle barriere temporanee attorno alla base della Torre Eiffel per proteggerla da possibili attacchi terroristici. Entro la metà di luglio di quest’anno le barriere temporanee saranno sostituite da due tipi The post Entro un mese la Torre Eiffel avrà delle barriere anti-terrorismo appeared first on Il Post.

Amministrative - ipotesi voto di scambio a Torre del Greco : otto indagati : otto indagati e otto telefoni sequestrati dai carabinieri. Va avanti l’inchiesta aperta dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) su alcune presunte irregolarità che sarebbero avvenute il 10 giugno scorso dinanzi a un seggio elettorale di Torre del Greco, comune tornato al voto per eleggere il sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. L’indagine ha preso il via dopo la pubblicazione di un servizio di Fanpage nel quale si riferiva di ...

Torre del Greco - la mia campagna elettorale e il sospetto dei voti comprati : È stata la mia prima campagna elettorale da candidato. Domenica avrei dovuto serenamente aspettare il risultato di un mese pieno di incontri, in cui ho provato ad affermare che anche in un Comune commissariato della Campania – con un ex sindaco finito sotto inchiesta per tangenti sui rifiuti – può essere possibile cambiare la politica, riprendendo la strada del coinvolgimento e della partecipazione. Anche a Qualiano, altro Comune ...

Amministrative - Fanpage filma scambio di cellulari davanti ai seggi di Torre del Greco : “Metti la x e fai la foto” : Capannelli davanti ai seggi di Torre del Greco, con scambio di telefoni cellulari e soldi nel giorno delle Amministrative. Lo hanno documentato con telecamere nascoste i cronisti di Fanpage il 10 giugno, quando anche nel comune del napoletano si votava per scegliere la nuova amministrazione comunale. Le persone, che nel video vengono mostrate con il volto coperto, fermano alcuni elettori che si stanno recando ai seggi, distribuendo materiale ...

Torre del Greco. Traffico e spaccio di droga 14 misure cautelari : Blitz antidroga nel Napoletano. I Carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito 14 misure cautelari richieste della Dda, a carico

Calciomercato Arsenal - preso Torreira. La Sampdoria incassa 30 milioni : 5 in più della clausola : L' Arsenal ha il suo nuovo centrocampista, si tratta di Lucas Torreira che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. Accordo trovato tra i 'Gunners' e il club del presidente Ferrero , riuscito a ...

«Ombre sul voto a Torre del Greco» - M5S interroga il ministro Salvini : «Ci sono ombre sul voto che hanno condizionato l'esito delle elezioni amministrative di Torre del Greco, esito che viene deciso per poche centinaia di voti. Quello che è stato...

“Grigliate Astronomiche” : dormire sotto le stelle - sul prato della Torre del Castello di Petroia (PG) : Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della notte del millenario Castello di Petroia (PG) come ninnananna. È l’esperienza sognante ed esclusiva che si può vivere nel prato dell’antichissima torre del maniero immerso tra i boschi e la campagna umbra per 6 notti d’estate, in occasione delle Grigliate Astronomiche. dormire all’aperto, sotto le stelle, sdraiati ad osservare la bellezza del firmamento e lasciando ...

Torre del Greco al ballottaggio : Palomba contro Mele : Torre DEL Greco - Spoglio al ralenty, boom di astensioni e tendenza al voto disgiunto a Torre del Greco, comune che, con i suoi 71mila elettori, è il più grande dei paesi vesuviani chiamati alle urne. ...

A Torino per la prima edizione del Salone del Caffè e per scoprire le migliori Torrefazioni : Se si pensa a un buon Caffè viene sempre in mente Napoli , ma Torino dal 9 all’ 11 giugno ci offre la prima edizione del Salone Internazionale del Caffè con tanti protagonisti e sapori da gustare. Sarà Piazza Carlo Alberto, una delle principali piazze del centro storico di Torino, situata alle spalle di Palazzo Carignano e a pochi metri da piazza Castello, il palcoscenico in cui prenderà vita il Turin Coffee, il Salone Internazionale del ...