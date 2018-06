Torino | protesta No Tav | i militanti calpestano Chiamparino

La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata : La maestra di Torino che lo scorso febbraio aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata. La decisione è stata presa dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. La maestra è anche indagata per per istigazione a delinquere, oltraggio The post La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata appeared first on Il Post.

Torino - chiede di non lavorare di notte durante Ramadan - musulmano trasferito : protesta dei sindacati : I lavoratori di tutti i punti vendita torinesi della catena Eurospin sciopereranno domani 24 ore per protestare - spiega Sabatino Basile della Fisascat Cisl - contro il trasferimento punitivo di un ...

Protesta anarchici a Torino - cassonetti dati alle fiamme : Protesta anarchici a Torino, cassonetti dati alle fiamme Protesta anarchici a Torino, cassonetti dati alle fiamme Continua a leggere L'articolo Protesta anarchici a Torino, cassonetti dati alle fiamme proviene da NewsGo.

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Il tribunale di Torino respinge il ricorso dei rider di Foodora allontanati per aver protestato per le condizioni di lavoro : Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo."Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà", commentano i ...