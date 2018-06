Torino-Lione | Chiamparino convoca parlamentari | assenti Lega e M5s Tensione tra polizia

Torino-Lione - i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti : Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti Continua a leggere L'articolo Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti proviene da NewsGo.

Tav - "Torino-Lione fermata? Nessuna penale da pagare" : Il Movimento No TAV: "Da alcuni giorni viene diffusa dai media la notizia che, nel probabile caso di sospensione/cancellazione del progetto Torino-Lione, l’Italia dovrebbe pagare 2 miliardi di Euro di penalità" Segui su affaritaliani.it

Di Maio sulla Tav : "La Torino-Lione non serve più" : In questo weekend che precede una nuova visita al Quirinale, Luigi Di Maio è impegnato in campagna elettorale al fianco dei candidati delle regionali della Val d'Aosta e di alcuni comuni nel Nord Italia. È stato anche a Ivrea, che è la città di Casaleggio, e che sarà chiamata al voto il 10 giugno, voto a cui i pentastellati si presentano con il candidato sindaco Massimo Fresc. Proprio lì il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha parlato ...

La Torino-Lione non è ad alta velocità : il programma gialloverde dice una bugia : Il programma di governo M5S-Lega afferma l'impegno a "ridiscutere integralmente" il progetto della "Linea ad alta Velocità Torino-Lione". La nuova Torino-Lione, però, non è una linea ferroviaria ad alta velocità. Non è TAV. In francese potremmo dire che non è TGV.Non si possono raggiungere velocità troppo elevate lungo i trafori e sulle tratte di montagna. Questo è il caso della ...

Francia finanzia programma appalti 2018 per la Tav Torino-Lione

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...