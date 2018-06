Todd Howard conosce la data di uscita di The Elder Scrolls 6

E3 2018 : pubblicato il filmato intero dell'intervento di Todd Howard alla conferenza di Bethesda - completamente sottotitolato in italiano : Come sicuramente saprete, tra i vari protagonisti dell'E3 2018, figurava anche Bethesda. La compagnia, come molte altre, ha tenuto la sua conferenza, durante la quale sono stati fatti importanti annunci.Ad esempio, lo show ha dato ampio spazio a Fallout 76, ma in questa occasione è stato annunciato anche The Elder Scrolls 6.alla conferenza ha preso parte con il suo intervento Todd Howard e, il nuovo video pubblicato da Bethesda, lo ripropone per ...