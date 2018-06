Tim | lavoratori approvano l’accordo su contratto di solidarietà e prepensionamenti

Rider - la bozza del decreto dignità : “Saranno considerati lavoratori subordinati. Divieto di paga a cotTimo” : Dovranno essere inquadrati come “prestatori di lavoro subordinato” e avranno diritto anche a una “indennità mensile di disponibilità“. Nonché, “in proporzione alla retribuzione e all’indennità di disponibilità“, a malattia, ferie e maternità secondo le disposizioni sul lavoro intermittente. Lo prevede una bozza – pubblicata dal Sole 24 Ore – del decreto cosiddetto “di dignità” che ...

Tim - accordo nella notte : in salvo 2.500 lavoratori campani : La fumata bianca è arrivata alle 3.30 di notte. Scongiurata la Cigs per 29.736 dipendenti della Tim e evitata l'uscita senza alcun tipo di paracadute di 4.600 persone considerate esuberi. Lasceranno ...

Tim - firmato l'accordo per 30 mila lavoratori : niente cassa integrazione : ... che vede fra gli azionisti di minoranza anche la cassa depositi e prestiti, controllata dal ministero dell'Economia. La cassa integrazione straordinaria a rotazione di 12 mesi per 29.736 lavoratori ...

Tim - c'è l'accordo. Di Maio : "Ora la parola ai lavoratori" : C'è l'accordo su Tim. L'intesa, trovata nella notte al ministero del Lavoro tra azienda e sindacati, prevede per circa 29mila lavoratori il contratto di solidarietà di un anno al posto della messa in ...

Tim : Di Maio - accordo c’è - ora la parola ai lavoratori : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘Oggi abbiamo chiuso l’accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto questa notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta”. Ad annunciarlo, nella tarda serata di ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, è stato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “è una trattativa – ha detto – che è ...

Tim - Di Maio annuncia accordo sulla vertenza. "Ora la parola ai lavoratori" : 'In queste ore abbiamo chiuso l'accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto lunedì notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta'. Lo ha ...

Il discorso di Conte; Federmeccanica : industria centrale; Sciopero lavoratori Tim : In politica estera, Conte apre alla Russia, per la quale chiede la modifica delle sanzioni. Stretta sulle politiche migratorie: basta- spiega- con un business cresciuto a dismisura sotto la copertura ...

Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare : un rinnovato impulso per la piena attuazione delle norme a tutela dei lavoratori maritTimi stranieri nei porti nazionali : Si è riunito presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare, associazione tra i rappresentanti del cluster marittimo che, dal maggio 2006, avvicina istituzioni e associazioni di volontariato, per il supporto ai lavoratori marittimi. Il Comitato, ancora oggi, è depositario dell’alto valore etico che volle attribuirgli l’Ammiraglio Ispettore Capo Raimondo Pollastrini, ...

Firenze - cercasi 26mila lavoratori entro giugno/ Aumento di 2mila unità rispetto all'ulTimo trimestre : Firenze, cercasi 26mila lavoratori entro giugno. Questi sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio elaborando quelli di Unioncamere Excelsior: le figure più richieste(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:28:00 GMT)