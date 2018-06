The Minis | il rock della baby band torinese con un nuovo singolo con la scuola di papà

Candace Bushnell : Perché il mio 'Sex and The City' è femminista - : Foto Instagram Descrivendo il suo mondo, ha raccontato noi donne, dagli Anni 90 a oggi: quanto c'è di realtà e quanto di fnzione? L'ambiente in cui si muovono è vero, ma non le storie. Scrivo fction: ...

John Malkovich sarà Hercule Poirot per Amazon : una miniserie per ‘The ABC Murders’ : L'annuncio del ritorno di Richard Gere alla tv dopo trent'anni non vi ha stupito? Forse lo farà scoprire che John Malovich sarà Hercule Poirot nell'adattamento Amazon di 'The ABC Murders'. Questa è sicuramente la notizia del giorno visto che John Malkovich sarà protagonista della mini serie pensata da Amazon e basata proprio sul romanzo 'I delitti ABC' di Agatha Christie del 1936. Il progetto, che sarà co-prodotto da Amazon e BBC, prenderà ...

SAJID JAVID - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL'INTERNO/ Gb - scandalo Windrush : l'uomo “nuovo” di Theresa May : Nominato il NUOVO MINISTRO degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano SAJID JAVID(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:19:00 GMT)