The Detour | su Infinity arriva la seconda stagione della comedy on the road più pazza di

(Di lunedì 18 giugno 2018) Quando si parte per le vacanze le famiglie americane si somigliano tutte fra loro. Macchinona per ospitare armi e bagagli, bimbi strepitanti a bordo, adolescenti poco interessati alla conversazione, genitori alla guida con la consapevolezza che gli imprevisti sono dietro l’angolo. Thealza ancora il tiro. Ci mostra, difatti, in che modo si può reagire con il sorriso a una sequela impressionante di disastrosi incontri lungo la strada, presentando i suoi personaggi con rivelazioni inaspettate tappa dopo tappa.on thefirmata da Jason Jones e Samantha Bee, la serie segue le peripezie dei Parker in un viaggio che li porterà da Syracuse, New York, a Fort Lauderdale in Florida. Il padre, Nate, è imbranato, a tratti infantile, e ha numerosi problemi da risolvere; la madre, Robin, è molto più pragmatica nelle scelte da compiere e ha una visione causticavita. I due ...