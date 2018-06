Thailandia | sogno d’estate con KiboTours

meteoweb.eu

: @Mr_Giada Ci sono mete da sogno:Thailandia,Hawaii,Bali,Bora Bora... naturalmente mi piacerebbe vederla al super caldo???????? - sisonida : @Mr_Giada Ci sono mete da sogno:Thailandia,Hawaii,Bali,Bora Bora... naturalmente mi piacerebbe vederla al super caldo???????? - MariaGiovii : @AlessiaZi @volevo_dirti @kitouis Il mio sogno nel cassetto non è uno?? Giappone, Thailandia, Ny, Kenya, Islanda, F… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Rappresenta uno dei sogni esotici per eccellenza, la, per una vacanza dove protagonisti sono mare, relax e voglia di divertirsi. Sceglieresignifica affidarsi allo specialista italiano del Sud Est Asiatico, e che vede nellala propria destinazione bestseller. Proprio per questo ha messo a punto tante e diverse combinazioni di tour e soggiorni, di durata variabile dai 9 ai 12 giorni, fino ai 15 dell’itinerario classico (estendibile) per andare incontro alle più varie esigenze di tempi, e budget. Il tutto, naturalmente, sempre organizzato con la garanzia di qualità. Le partenze sono previste dal 20 luglio al 20 agosto, a scelta, con alcune date fisse per gli itinerari di gruppo e le offerte speciali. Nel mondoogni viaggio è una scoperta. Qualche esempio? Una combo classica può essere qualche giorno nella colorata e vivace Bangkok e una ...