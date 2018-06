Testata al giornalista Rai | Roberto Spada condannato a 6 anni | c' è aggravante del metodo

Sei anni di carcere a Roberto Spada per la Testata al giornalista Rai. «Aggravante mafiosa» : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere, più un anno di libertà vigilata per il pestaggio del giornalista Di Nemo, Daniele...

Roberto Spada - Testata al giornalista : "Chiedo scusa - ho visto tutto nero" : Roberto Spada torna a parlare di quanto accaduto lo scorso 7 novembre 2017 nell’ambito del processo che lo vede imputato per l’aggressione, assieme a Ruben Alvez del Puerto, al giornalista Rai Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi. Intervenuto in collegamento diretto dal carcere di Tolmezzo, nel quale si trova detenuto da circa sei mesi, Spada ha ricostruito quando accaduto presso la palestra di sua gestione nella zona di ...

Roberto Spada : 'Mi vergogno per la Testata al giornalista ho visto nero' : 'Mi vergogno di quello che è successo. Chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero'. È quanto ha affermato in aula Roberto Spada sentito nell'...

Roberto Spada : 'Mi vergogno per la Testata al giornalista - ho visto tutto nero' : 'Mi vergogno di quello che è successo. Chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero'. È quanto ha affermato in aula Roberto Spada sentito nell'...