Terremoto Marche | false dichiarazioni per contributi casa | 120 indagati Ultime notizie

Terremoto - maxi truffa da mezzo milione di euro per i falsi sfollati nelle Marche : maxi truffa sui contributi per la casa nel dopo sisma nelle Marche. I militari della Guardia di Finanza hanno accertato 120 casi di illecite richieste di autonoma sistemazione ...

Terremoto Marche - terremotati furbetti chiedevano contributi illeciti per casa : 120 indagati : Secondo la Guardia di Finanza di Camerino, alcuni di quelli che avevano chiesto il contributo di alloggio in realtà già vivevano e lavoravano in altre località, tra cui anche chi aveva concesso l'abitazione in locazione. Altri invece continuavano a vivere stabilmente presso la propria abitazione pur dichiarando di alloggiare altrove perché inagibile. Altri ancora avevano inserito nella domanda la presenza di parenti che in realtà vivevano fuori ...

Marche : Terremoto infinito e allarme controlli nella ricostruzione : La popolazione esasperata fra le scosse continue di lieve e moderata entità e il nuovo allarme sui mancati controlli nei cantieri della ricostruzione -

Terremoto M3.9 nelle Marche : sopralluoghi nelle scuole di San Severino - domani si torna in classe : A seguito della forte scossa di Terremoto magnitudo 3.9 verificatasi questa mattina alle 10:49 nelle Marche, al termine dei sopralluoghi effettuati con i tecnici comunali e la Protezione Civile, il sindaco di San Severino Marche, ha disposto il rientro in classe degli alunni per domani, martedì 21 maggio. “Purtroppo qui viviamo un’emergenza continua. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillita’ e sicurezza ai ...

Terremoto Marche : verifiche in corso - scuole evacuate : A seguito del Terremoto magnitudo Mw 3.9 verificatosi a 2 km ovest da Muccia (MC) alle 10:49:26 ad una profondità di 8 km, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile regionale hanno avviato le verifiche tecniche, soprattutto nelle scuole. L’evento è stato nettamente avvertito in tutta l’Umbria e lungo la costa adriatica, fino ad Ancona. Al momento non si segnalano danni a persone e cose. In diverse scuole del maceratese ...