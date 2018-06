Terremoto in Giappone | crolli e voragini in strada | morti e feriti ad Osaka

GIAPPONE - FORTE SCOSSA DI Terremoto M 6.1 A OSAKA/ Video - ultime notizie : 3 morti - maxi voragine in strada : TERREMOTO oggi in GIAPPONE: FORTE SCOSSA M 6.1 a OSAKA. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:16:00 GMT)

Terremoto in Giappone - scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti : Almeno tre persone sono morte e altre 100 rimaste ferite dopo un Terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l’area di Osaka, in Giappone. Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8 ora locale, l’1 in Italia. Fermati i treni veloci Shinkansen e cancellati sei voli per lo scalo del Kansai L'articolo Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti ...

Terremoto di magnitudo 6 - 1 in Giappone - ci sono morti e feriti : Stazione nella prefettura Giapponese di Ibaraki, colpita dal Terremoto (Foto: Getty Images) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6,1 è stata registrata pochi minuti prima delle 8 di lunedì 18 giugno (l’una di notte in Italia) in Giappone, nei pressi della città di Osaka. Le vittime accertate sono per il momento 3, i feriti circa un centinaio. I dati dello United States Geological Survey (il servizio geologico americano, Usgs) hanno confermato ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka - in Giappone - almeno tre persone sono morte : Un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, la seconda più grande area metropolitana del Giappone, ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 200. La scossa è avvenuta poco prima delle 8 del mattino di The post C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, in Giappone, almeno tre persone sono morte appeared first on Il Post.

