Terremoto Amatrice | 120 romani indagati | residenze false per incassare i contributi

Da due anni cerca la sua gatta - scappata dopo il Terremoto di Amatrice : 'È stata lei a salvarmi la vita' : Da due anni la signora Marina ha un solo chiodo fisso: ritrovare la sua gatta, Sissi, smarrita dopo il terremoto di Amatrice. Quella tragica notte fu proprio Sissi a svegliarla, salvandola da morte ...

Terremoto Amatrice - l’appello disperato : “Questa gattina mi ha salvato la vita nella notte del sisma - aiutatemi a ritrovarla” : Marina Torreti, una signora di Amatrice, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente del’Università degli Studi Niccolò Cusano. Marina ha lanciato un appello disperato: “aiutatemi a ritrovare la mia gattina, Sissi. La sto cercando da due anni. L’ho smarrita ad Amatrice la notte del 24 agosto, la notte del Terremoto. ...

Terremoto Centro Italia - Conte ad Amatrice : “Qui per le persone che soffrono e hanno sofferto - per evitare che si sentano abbandonate” : “Io oggi vi deluderò dal punto di vista delle notizie. Sono qui per un atto di solidarietà verso persone che soffrono e hanno sofferto, per evitare che si sentano abbandonate. È un gesto di solidarietà“: lo ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, ad Amatrice, in visita nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 in Centro Italia. Dopo la visita in Corso Umberto, davanti la chiesa di Sant’Agostino, in corso di ricostruzione, il ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Terremoto : Conte lunedì in visita ad Amatrice - Accumoli e Arquata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà lunedì 11 giugno in visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il premier sarà alle 11:45 ad Amatrice , Rieti, , alle ...

Simone Coccia - lettera di Milena a Pomeriggio 5/ Video : "Mi hai salvato la vita dopo il Terremoto ad Amatrice" : lettera per Simone Coccia Colaiuta a Pomeriggio 5: Milena, la donna che ha salvato dalle macerie di Amatrice, ha scritto per lui parole davvero commoventi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Terremoto : Conte ad Accumoli e Amatrice lunedì : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – lunedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nei luoghi del Centro Italia messi in ginocchio dal Terremoto nell’agosto 2016. Il premier rientrerà dal Canada domenica, l’indomani sarà in visita nelle zone colpite dal sisma. Per ora non c’è ancora un programma definito, ma Conte, con la visita di lunedì, terrà fede a quanto anticipato martedì in Aula al Senato durante il dibattito sulla ...

Terremoto : dalla fondazione Principe Carlo impegno per una nuova Amatrice : Si è conclusa la visita in Gran Bretagna del sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini, che ha incontrato il Principe Carlo e la delegazione della Prince’s Foundation. Il primo cittadino del borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 si è recato in visita a Poundbury, invitato all’incontro annuale dei vertici della fondazione. “Molto interessante la visita al nuovo quartiere di Dorchester, Poundbury – ha ...

Terremoto - Pirozzi : “Per i fondi priorità ad Amatrice e Accumoli” : “Sono 3 i milioni destinati alle imprese ricadenti nell’area del sisma. Ebbene, è ora di dare la priorità alle imprese dei Comuni massacrati dal Terremoto come Amatrice e Accumoli”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, presidente della commissione Ricostruzione. “Avendo ampliato il cratere a oltre 130 Comuni – aggiunge – se non si fa distinzione c’è il rischio che qualcuno ...

Terremoto Centro Italia : domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo : Il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for ...

Terremoto Amatrice - scossa di magnitudo 3.4 - : La scossa è stata registrata alle 14:38 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Reatino. L'epicentro, a una profondità di 13 chilometri, è stato individuato a 3 chilometri da Amatrice ...