Terremoto | 120 indagati per truffa sui contributi per la casa

Camerino - 120 indagati per la richiesta di contributi illeciti per la casa dopo il Terremoto : Accertati dalla Guardia di Finanza di Camerino 120 casi di illecite richieste per Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) per un totale di oltre 500 mila euro di contributi indebitamente percepiti da chi aveva dichiarato di essere costretto a trovare un alloggio in affitto perché la sua casa era stata resa inagibile dal terremoto. Sono i numeri dell'operazione 'Anubi' delle Fiamme Gialle della Tenenza di Camerino condotta dai primi mesi ...

Camerino - scoperti 120 casi di contributi illeciti per un alloggio dopo il Terremoto : La Guardia di Finanza di Camerino ha accertato 120 casi di illecite richieste di contributi per pagare l’affitto di un alloggio dopo il terremoto del 24 agosto 2016. L’operazione ‘Anubi‘ delle Fiamme Gialle condotta fin dai primi mesi di erogazione del Cas, il Contributo di Autonoma Sistemazione, ha portato a scoprire un totale di oltre 500mila euro percepiti indebitamente da chi aveva dichiarato che la sua casa era stata resa ...

120 giorni proroga per imposte Terremoto L'Aquila - De Micheli - firmato decreto presidenza Consiglio : L'Aquila - La presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura prevista in capo al commissario straordinario Calabrò per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell'Aquila del 2009". Lo ha annunciato la commissaria alla ricostruzione del Centro Italia Paola De Micheli a margine della visita del premier Gentiloni a ...

