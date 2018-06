Tensioni commerciali in primo piano

Tensioni commerciali e crescita globale : Borse in pericolo? : ... come spiegato da James McCann, senior global economist di Aberdeen Standard Investments, che agli scontri commerciali in atto si sono affiancati altri sviluppi preoccupanti per l'economia globale. ...

Germania - Europa affronti unita Tensioni commerciali con Usa : Il ministro tedesco dell'Economia Peter Altmaier ha incoraggiato l'Europa a rimanere unita per affrontare le crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti, affermando che non c'è certezza sull'esito del G7.

Bce : rischio per economia globale da significativa escalation Tensioni commerciali : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo. Il commercio e l'attivita' globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...

Brembo corre su allentamento Tensioni commerciali con gli USA : Teleborsa, - Impenna il titolo Brembo a Piazza Affari, mostrando una performance decisamente positiva del 3,02%. A far scaldare le azioni della società che produce impianti frenanti per veicoli, la ...

