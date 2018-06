Tennis – Paolo Maldini ci riprova! La leggenda del Milan giocherà in doppio nell’Aspria

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : Paolo Lorenzi fermato al primo turno dall’iberico Fernando Verdasco : Finisce già l’avventura italiana al torneo ATP Masters 1000 di Madrid: sulla terra battuta iberica anche Paolo Lorenzi saluta la compagnia al primo turno, eliminato dal padrone di casa Fernando Verdasco in due set, con lo score di 7-5 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Decisivo un break per set a seguito di una pausa per pioggia dopo una manciata di game. Nel primo set l’inizio è scoppiettante, ed il nostro ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere dopo più di tre ore di partita : Il serbo Laslo Djere si conferma avversario ostico per Paolo Lorenzi. L’azzurro, non ancora al top della forma dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per il periodo del cemento americano, è costretto ad arrendersi ai quarti di finale del torneo ATP di Istanbul (Turchia, terra rossa) per 6-7, 7-5, 7-6 dopo più di tre ore di partita. Il serbo vola in semifinale dove se la vedrà con il padrone di casa Malek Jaziri. Match davvero ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Sconfitto in due set l’argentino Trungelliti : Dopo la sconfitta di Andreas Seppi, arriva il riscatto ad Istanbul per il Tennis italiano. Paolo Lorenzi si qualifica ai quarti di finale sulla terra rossa turca dopo aver Sconfitto in due set l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, dal terzo al quinto gioco ci sono ben tre break consecutivi, che portano comunque Lorenzi a condurre sul ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi supera agevolmente Cem Ilkel al primo turno : Paolo Lorenzi è tornato alla vittoria. Nel primo turno di Istanbul, il senese ha battuto con il punteggio di 6-2 6-3 il turco Cem Ilkel, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Per il Tennista italiano si tratta soltanto della terza vittoria dell’anno, con le precedenti due arrivate entrambe a Sydney, nel secondo torneo di un anno fin qui sfortunato per Paolino, alle prese con un infortunio al piede che lo ha condizionato sin ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Paolo Lorenzi cede a Nikoloz Basilashvili in due set al primo turno : Niente da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro è stato eliminato, dal numero 79 del ranking, il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match in cui il Tennista nostrano ha lottato nel primo set per poi cedere nettamente nel secondo ad un Basilashvili molto più brillante da fondo e lucido nell’affrontare i punti importanti ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic - eliminato Paolo Lorenzi : Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo Esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Paolo Lorenzi esce di scena al primo turno. L’azzurro superato in due set da Herbert : esce di scena al primo turno Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set, sulla terra rossa monegasca, dal giocatore francese, proveniente dalle qualificazioni, Pierre-Hugues Herbert (n.82 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il senese, non in grado di sfruttare le chance “break” avute nel corso del confronto al cospetto ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...