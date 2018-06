Tavecchio e il retroscena su Dybala

foxsports

: #Tavecchio svela dei retroscena sulla Nazionale - sportface2016 : #Tavecchio svela dei retroscena sulla Nazionale - BoysParma : Retroscena Tavecchio: “Volevo Balotelli in Nazionale” -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ho preso Conte che per due anni è stato come un defibrillatore, il miglior motivatore al mondo. Poi ho provato a prendere Ancelotti, ma la FIGC può pagare solo 1,5 milioni l'anno per un commissario ...