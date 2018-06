Tav | M5s e Lega assenti da Chiamparino | ‘Manca rispetto’ Toninelli | ‘Sarò io a convocare

Tavolo infrastrutture a Torino - M5s e Lega assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

Torino-Lione - Chiamparino convoca parlamentari : assenti Lega e M5s. Tensione tra polizia e No Tav in presidio : Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha ...

Tav : Chiamparino convoca parlamentari - disertano Lega e M5s : Stamani a Torino hanno protestato davanti agli uffici della Regione una cinquantina di manifestanti contrari all'Alta Velocità. Toninelli vuole aprire un tavolo di verifica. 'Non necessario un ...

Grandi opere - dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “Stop a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

Veneto : M5S - Tav e Pedemontana sottoposte dal ministro ad analisi costi-benefici : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Le grandi opere del Veneto verranno ispezionate dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, e quindi sottoposte a un’approfondita analisi costi/benefici: lo confermano i parlamentari e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto, che

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei vitalizi è già sul Tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

M5S : FdI nel governo? Non è sul Tavolo : 14.23 "FdI nel governo? Che io sappia non è sul tavolo, anche perché cambierebbe tutto. Una cosa così andrebbe discussa, poi si vede". Lo ha detto Giulia Grillo, capogruppo del M5S alla Camera, interpellata sull'ipotesi di un ingresso di Fratelli d'Italia nell'esecutivo M5S-Lega. Intanto Salvini e Di Maio sono alla Camera, dove dovrebbero incontrarsi di nuovo. A Montecitorio anche Giorgia Meloni, che, a quanto si apprende, ha riunito lo stato ...

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul Tavolo" - sul web gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul Tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Sicilia : vertenza Mercatone Uno - M5S 'Audizione all'Ars e Tavolo al Mise' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Un’audizione all’Ars e la richiesta dell'apertura di un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo economico. Sono queste le azioni che il M5S porterà avanti nei prossimi giorni per cercare "di limitare i danni" della prossima chiusura dei punti vendita in Sicilia di

Deputata M5s sposta il suo ufficio per fermare la Tav : Una Deputata "No Tav" del M5s ha spostato l’ufficio per fermare l'Alta Velocità. Proprio così, la veronese Francesca Businarolo ha trasferito il domicilio parlamentare in una...

Governo - Paolo Savona ministro dell'Economia : la mina vagante che può far saltare il Tavolo Lega-M5s : Il nodo più complicato da sciogliere per la formazione del Governo Lega-M5s rischia di essere quello sul ministro dell'Economia. Candidato alla poltrona di via XX settembre c'è il professor Paolo Savona , 82 anni, convinto sovranista con un passato da ex ministro dell'Industria con il Governo Ciampi. Le posizioni ...

Governo M5S-Lega - lo stop alla Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...