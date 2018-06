Tariffa Iliad in Italia La super offerta unica ma non solo | ecco i prezzi base

Offerte anti Iliad/ Tim propone la Tariffa IperGo per riprendersi i clienti - Vodafone fa lo stesso con Winback : Offerte anti Iliad , Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti , Vodafone fa lo stesso con Winback . Gli operatori mobili cercano di recuperare i vecchi aficionados(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Chiamate verso Iliad Italia salatissime e Tariffate come internazionali : rimborsi TIM pronti? : Che gran brutta sorpresa quella di vedere le Chiamate verso Iliad Italia divorare letteralmente il credito telefonico sulla propria SIM. L'anomalia sta accadendo a non pochi clienti TIM che chiamando un contatto con scheda telefonica del nuovo operatore si sono visti addebitare cifre considerevoli. Il tutto perché la nuova numerazione è identificata come estera. Molto prima dell'uscita Italiana di Iliad Italia che ha avuto il via questo ...