Svezia - uomo spara ai tifosi che festeggiano la vittoria ai mondiali di calcio : Il bilancio è di quattro feriti: si trovavano tutti in un internet caffè e stavano festeggiando la vittoria della loro squadra ai campionati del mondo di calcio in Russia.Continua a leggere

Svezia, sparatoria in centro a Malmoe: almeno 4 feriti, è caccia all'uomo