Svezia | sparatoria in centro a Malmo | almeno 5 feriti

Svezia : sparatoria in centro Malmo : ANSA, - ROMA, 18 GIU - Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un'arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del ...

Svezia - sparatoria in centro a Malmoe : almeno 4 feriti - è caccia all’uomo : Svezia, sparatoria in centro a Malmoe: almeno 4 feriti, è caccia all’uomo Svezia, sparatoria in centro a Malmoe: almeno 4 feriti, è caccia all’uomo Continua a leggere L'articolo Svezia, sparatoria in centro a Malmoe: almeno 4 feriti, è caccia all’uomo proviene da NewsGo.