Svezia-Corea del sud 1-0 | partita che poteva essere dell' Italia

Mondiale 2018 - la Svezia di rigore contro la Corea del Sud. Penalty assegnato con il Var : La Svezia giustiziera dell'Italia, nel playoff di novembre, parte con il piede giusto ai Mondiali in Russia, batte 1-0 la Corea del Sud e si porta in testa al gruppo F insieme al Messico. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex difensore del Genoa Granqvist, su calcio di rigore concesso dall'arbitro Aguilar ma solo dopo aver consultato il Var per il contratto Min-Woo Kim-Claesson. La partita è stata equilibrata anche se il portiere svedese ...

Pagelle Svezia-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 1-0. Vittoria meritata degli scandinavi - la Corea non si rende mai pericolosa : La Svezia sconfigge con il punteggio di 1-0 la Corea del Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale gli scandinavi hanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente ...

La Svezia ha battuto 1-0 la Corea del Sud con un rigore segnato dal capitano Andreas Granqvist : Nella prima partita dei Mondiali di calcio in programma lunedì, la nazionale svedese ha battuto quella sudCoreana grazie a un calcio rigore segnato dal capitano Andreas Granqvist. Il rigore è stato assegnato al 65mo minuto del secondo tempo dopo un fallo The post La Svezia ha battuto 1-0 la Corea del Sud con un rigore segnato dal capitano Andreas Granqvist appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - per l’Italia è il giorno dei rimpianti : la Svezia esordisce con una vittoria - Corea del Sud al tappeto : La Svezia ha risposto presente all’esordio mondiale contro la Corea del Sud, la squadra che ha fatto fuori l’Italia continua a sognare In questo pomeriggio a Russia 2018, rimpianti e rimorsi per noi italiani tornano a riaffiorare. Sì perchè oggi è stato il giorno dell’esordio della Svezia, Nazionale modesta ma capace di far fuori gli azzurri nel playoff di Novembre, anche a causa dei disastri di mister Ventura. Lì potevamo ...

