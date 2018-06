Svelata la tracklist di Sweetener di Ariana Grande | i titoli di tutte le 15 tracce del

optimaitalia

: Svelata la tracklist di #Sweetener di @ArianaGrande, i titoli di tutte le 15 tracce del nuovo album con 3 duetti… - OptiMagazine : Svelata la tracklist di #Sweetener di @ArianaGrande, i titoli di tutte le 15 tracce del nuovo album con 3 duetti… - RapologiaIT : Svelata la #Tracklist di '#Potere', il nuovo album di #Luchè - -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Svelando anche l'ultimo titolo incluso nell'album, ladidiè diventata finalmente ufficiale: il quarto disco in carriera per la popstar di origini italoamericane uscirà solo il 20 agosto, ma diverse novità sono in arrivo il 20 di ogni mese, come anticipato dalla stessa.Il 20 giugno, in particolare, uscirà il singolo The Light Is Coming, nuovo duetto con Nicki Minaj, già presentato dal vivo. Il debutto della clip sarà riservato in esclusiva agli iscritti al sito Web di Reebok, il marchio di scarpe di cui la cantante è testimonial dall'anno scorso, prima dell'arrivo su Youtube.Il featuring con la rapper arriva ad anticipare l'album dopo il primo singolo No Tears Left To Cry, che ha debuttato al terzo posto della Billboard Hot 100 e ottenuto più di 300 milioni di visualizzazioni in soli due mesi per il video ufficiale.Come i precedenti ...