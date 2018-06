Sul caso Parnasi cadono tutti dal pero

Caso Parma - le ultime novità Sull’indagine legata agli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...

Tutte le balle che ci hanno raccontato Sul caso Aquarius : Salvini, Toninelli, Di Maio, Conte, l'ambasciatrice di Malta: il caso Aquarius è stato un incredibile festival della propaganda politica. Bufale, falsità e balle che hanno contribuito a restituire una percezione distorta dei fatti e hanno reso indistinguibile la realtà dalla propaganda politica, per una delle pagine più nere della storia recente del nostro Paese.Continua a leggere

Luca Lanzalone/ Chi è il superconSulente del M5S - dimessosi da Acea : il caso Dagospia : Luca Lanzalone, chi è il superconsulente del M5S, numero uno di Acea, ed ex grillino a Livorno. A settembre ha presenziato a fianco di Di Maio, nel workshop sulla finanza di Cernobbio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:45:00 GMT)

Charlie Sheen - l'accusa di una donna : «Minacce per ottenere il mio silenzio Sul caso Hiv» : Nuove accuse nei confronti di Charlie Sheen , il noto attore di Hollywood finito nella bufera dopo varie denunce da parte di donne che avevano avuto con lui rapporti non protetti senza sapere che ...

Migranti - disgelo Italia-Francia Sul caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa. La conferma, dopo ore di...

Telefonata tra Macron e Conte ma senza chiarimenti Sul caso migranti : Nel corso del colloquio telefonico avuto questa notte il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano «non si sono espressi sulla visita di Giuseppe Conte (a Parigi in programma per venerdì ndr.), ma ci auguriamo che venga». Lo ha affermato la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai microfoni del...

CONTRATTI E POLITICA/ Il caso dei chimici : una lezione Sul campo per il governo Conte : La piattaforma per il rinnovo mette al centro la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Un tema che il “Contratto” di governo pentaleghista ha del tutto ignorato. GERARDO LARGHI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:07:00 GMT)CENTRI PER L'IMPIEGO/ A chi giova tornare al collocamento pubblico?, di G. PalmeriniFORMAZIONE E LAVORO/ Il "valore aggiunto" per trovare occupazione (e mantenerla), di G. Fava

Sale la tensione tra Francia e Italia Sul caso Aquarius : ministro Tria annulla viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro previsto con il suo omologo francese Bruno Le Maire. Il ministro francese: "la visita è stata annullata su richiesta degli Italiani e la cosa ci dispiace: ci sono molti argomenti da discutere con l’Italia in particolare nella prospettiva del Consiglio europeo di fine giugno".Continua a leggere

NAINGGOLAN ALL'INTER / Pressing Sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini Sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Salvini al Senato Sul caso Aquarius<br>"Sono stufo di questi morti di Stato" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Oltre a snocciolare numeri, ha anche fatto un discorso abbastanza accorato sul suo impegno a salvare donne e bambini, a offrire un futuro certo ai rifugiati "veri" e allo stesso tempo a combattere il business dell'immigrazione, che va dagli scafisti che partono con i gommoni già sgonfi perché sanno che poi qualcuno andrà a salvare i migranti, agli ...