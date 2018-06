Studiate perché per costruire il nostro futuro avremo bisogno di tutta la vostra

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Creare una rete di "Nonne e Nonni di Comunità" per dare supporto alle genitorialità fragili soprattutto nei territori dove i servizi scarseggiano e le povertà educative si sommano, è il nuovo progetto che l'Auser, Associazione per l'invecchiamento attivo, sta portando avanti nell'ambito del bando prima infanzia (Con i Bambini) sulle povertà educative minorili.mo una rete che metterà radici e durerà nel tempo.Far incontrare gli anziani e le giovani generazioni che saranno protagoniste della storia del, non solo è importante ma in una società dove cresce il numero di anziani, diminuiscono i bambini e crescono le povertà, in particolare quelle minorili educative, l'incontro intergenerazionale diventa rivoluzionario, crea i presupposti per una soluzione vera del problema delle povertà diffuse.I ...