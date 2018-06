Stop Rape Italia | Michela Andreozzi | «Grata di essere nata da questa parte del mondo»

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) «Spesso non ce ne rendiamo conto manati qui, nonostante tutti i casini, è stata una grandissima fortuna. Io ne sonotutti i giorni». Per questo, attrice, regista e scrittrice (è in libreria il suo Non me lo chiedete più. #Childfree, la libertà di non volere figli e non sentirsi in colpa, edito da Harper Collins) è oggi anche il volto della campagnacon l’obiettivo di combattere la violenza sessuale nei conflitti. La violenza è una piaga che colpisce donne in tutto il. «E sbriciola la loro identità», dice l’attrice, da sempre al fianco delle donne. «Non conoscevo bene questo aspetto della guerra: lo stupro nei territori di guerra è considerato dagli aggressori una vera e propria arma perché oltre a colpire le donne mina anche l’equilibrio sociale». In base ai dati forniti da, durante il ...