Stop dell' Ue agli Edc | così i disinfettanti saranno più sicuri

Stop dell’Unione europea agli Edc : così i disinfettanti saranno più sicuri : Si chiamano interferenti endocrini, o più comunemente Edc (Endocrine disrupting chemicals) e sono le sostanze chimiche appena messe al bando dalla Commissione europea. Lo scorso 7 giugno, infatti, l’Ue ha emesso un provvedimento (Regolamento Ue 2017/2100) secondo il quale i nuovi disinfettanti e biocidi messi in commercio dovranno essere privi degli Edc: queste sostanze, che finora si trovavano in detergenti per la casa e nei prodotti per ...

Qe - Stop della Bce da gennaio. Draghi : «Stop ad acquisti di titoli dal 2019. Euro irreversibile» : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece...

Draghi : da gennaio Stop al Quantitative Easing della Bce - : Il presidente della Banca centrale europea ha annunciato che il QE sarà ridotto a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre e poi eliminato a partire dal 2019. I tassi d'interesse resteranno fermi ai ...

Aiuti della Bce - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gennaio Stop ad acquisto titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...

Nuovo stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta Stop al progetto : Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto proviene da NewsGo.

