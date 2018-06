Stipendio - da luglio si cambia : Stop alla busta paga in contanti : Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei contanti. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti. Intanto, proprio per ...

RIDER - DI MAIO INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - Stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Stop alla busta paga in contanti da Luglio. Sanzioni fino a 5000 euro : Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta, infatti, per il datore di lavoro l'obbligo della tracciabilità dello stipendio. Le retribuzioni, per evitare Sanzioni, vanno corrisposte via ...

Belve - Simona Ventura : “Ho detto Stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività - piansi allo specchio” : “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite, Simona Ventura. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava ...

Ceta - dopo lo Stop di Centinaio alla ratifica si apre un fronte con la Ue : ROMA - Che il Ceta non piacesse al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era se non scontato, prevedibile. L'uomo che vuole promuovere e difendere non solo il made in Italy, ma anche ...

Stop alla strada dedicata ad Almirante - mozione firmata da Raggi : Roma, 15 giu. , askanews, 'Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Presenterò una mozione a mia prima firma'. Così la sindaca Raggi in un tweet notturno dopo la decisione del ...

Def - Stop all'aumento dell'Iva con condono e tagli alla spesa - La Repubblica - : Il quotidiano scrive che il governo sta pensando come intervenire per sterilizzare l'aumento dell'Iva che scatterà, in assenza di interventi, dal 1° gennaio del prossimo anno con un incremento dal 22%...

"Stop finanziamenti a Erdogan". L'Italia vuole usarli per fermare le partenze dalla Libia : la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta delL'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime ...

Stop alla linea ferroviaria Torino-Modane Odissea di ore per raggiungere la Francia : linea ferroviaria bloccata per ore tra Italia e Francia. Ieri pomeriggio un treno merci adibito al trasporto di tir cisterne contenenti sostanze pericolose, è stato bloccato a Salbertrand. Il macchinista allarmato da un odore acre proveniente dal convoglio, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Disagi a catena su tutta la tratta. Passeggeri blocca...

Doping - pugno duro del Tas : 10 mesi di Stop alla Errani : Doping, pugno duro del Tas: 10 mesi di stop alla Errani Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna rivede il caso della tennista trovata positiva al 'letrozolo' lo scorso agosto e per questo sospesa 2 mesi. La squalifica va ora dall'8 giugno all'8 febbraio 2019. "Sono nauseata" commenta la ...

Stop alla Errani - il parere del presidente Binaghi : 'Sentenza iniqua e fuori tempo' : 'll fatto che il Tas abbia emesso questa sentenza iniqua sei mesi dopo la data che lo stesso organo giudicante aveva annunciato rappresenta una grave violazione dei diritti dell'atleta che si è vista ...