Stipendio | da luglio si cambia | stop alla busta paga in contanti

: Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto da… - Crocano : Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto da… - parlamentonews : Scade oggi il termine per pagare la prima rata di Imu e Tasi: ai comuni 10 miliardi di euro. Stop alla busta paga i… - Ella_V86 : @la_pennylane Io ad agosto non prenderò lo stipendio e il mese di luglio mi verrà pagato a settembre inoltrato e il… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità deimenti. Intanto, proprio per garantire la tracciabilità deimenti, dal prossimo primoentrerà in vigore loin. Come previsto dall’ultima legge di Bilanciono le regole per i datori di lavoro. Dal prossimo mese dunque gli stipendi, ma anche gli eventuali anticipi o acconti, dovranno essere corrisposti esclusivamente via bonifico bancario o postale, o eventualmente tramite strumenti dimento elettronico,menti in...