Station 19 2 ci sarà Anticipazioni | novità nel cast e crossover con Grey' s Anatomy 15?

PlayStation 5 : l'architettura hardware sarà equipaggiata con AMD Navi e CPU Zen? : In rete si è nuovamente parlato di quella che sarà l'evoluzione dell'attuale PlayStation 4, la console Sony che anno dopo anno continua a macinare vendite nel mercato dell'intrattenimento elettronico. In un post nel forum di Resetera, infatti, sono state specificate le caratteristiche relative all'ipotetico hardware di PlayStation 5: le informazioni provengono dal portale Semiaccurate, che in passato in più di un'occasione si è rivelato ...