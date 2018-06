: Sull'inchiesta dello stadio di Roma, io sono e rimango garantista. Però la ricaduta politica non va sottovalutata,… - matteorenzi : Sull'inchiesta dello stadio di Roma, io sono e rimango garantista. Però la ricaduta politica non va sottovalutata,… - fattoquotidiano : Stadio Roma, Fraccaro: “Lanzalone? Era persona molto capace che ha dato una mano. E se ha sbagliato pagherà” - sole24ore : Dai rifiuti all’Atac, dal nuovo stadio alle buche, due anni di giunta Raggi nell’inchiesta oggi sul @sole24ore #Roma -

"Non saprei su, né come parlamentare, né' come ministro". Così il Guardasigilli Alfonso, ospite a 'Otto e mezzo', ha risposto a chi gli chiedeva se avesse intenzione di andare ain Parlamento sulla vicenda dellodella, come sollecitato da Matteo Renzi. "I ministri - ha dettovengono chiamati asulla loro attività di ministri, Renzi dovrebbe saperlo, accadeva spesso ai ministri del suo governo".(Di lunedì 18 giugno 2018)