Stadio Roma | la sindaca Raggi di nuovo in Procura

Stadio Roma - sindaca Raggi attesa in Procura : Roma, 18 giu. , askanews, La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è attesa negli uffici della Procura di Roma per essere ascoltata dai piemme della Procura della capitale che indagano sulla vicenda del ...

Codacons : Eur o Flaminio per costruire Stadio della Roma : Codacons: proposte alternative per nuovo stadio Roma- Il Codacons si schiera nuovamente contro la costruzione dello stadio a Tor Di Valle. L’associazione non solo ha fatto un nuovo esposto in Procura, ma ha anche proposto 3 aree alternative su dove edificare la nuova casa della Roma. L’area dove attualmente si trova la Fiera di Roma, l’Eur (al posto del Luneur) o ristrutturando e allargando lo stadio Flaminio. Oltre quindi alla ...

Stadio della Roma : alcune mistificazioni che vanno smontate : Intorno alla vicenda "Stadio della Roma" esistono delle incredibili mistificazioni che vanno smontate. Sia nell'impostazione originaria sia in quella ridimensionata per ottenere il sì di Grillo e del vertice del Movimento 5 Stelle che di fatto commissariò la Raggi e i grillini Romani, non è vero affatto che si trattasse dello "Stadio della Roma".Lo "Stadio della Roma", invocato da Spalletti in una trasmissione Tv è ...

Stadio Roma - Fraccaro : “Lanzalone? Era persona molto capace che ha dato una mano. E se ha sbagliato pagherà” : Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta conferma la circostanza: “Lanzalone era una persona molto capace che ha dato una mano e come chiunque se sbaglia paga. Vediamo cosa diranno le procure”. Fraccaro non è pentito del suggerimento dato al primo cittadino di Roma: “Adesso non facciamo dietrologie. Noi – spiega Fraccaro – abbiamo sempre lavorato per il meglio, abbiamo ...

Stadio Roma - Croppi : “bisognerebbe andare ad analizzare il periodo in cui Parnasi acquistò i terreni” : Stadio Roma – Umberto Croppi, già assessore alla cultura nella giunta Alemanno, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito all’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. “Di fronte a indagini di questo tipo mi viene sempre in mente l’immagine del setaccio –ha affermato Croppi-. Queste ...

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

Stadio della Roma - il sondaggio : crollano il M5s e Luigi Di Maio. La Lega non paga dazio : Un bubbone. Anzi, una bomba in grado di sgretolare il M5s . Si parla dell'inchiesta sullo Stadio della Roma e sulle conseguenze che potrebbe avere per i grillini, almeno secondo i sondaggisti. Il ...

Stadio Roma - Invimit si fa avanti : 'Lo Stato può subentrare a Parnasi' : 'Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i ...

Campidoglio : «Lo Stadio della Roma si farà - ad ora nessuna irregolarità» : L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori è convinto che non ci siano irregolarità nella procedura e che nel futuro della Roma ci sarà lo stadio nuovo. L'articolo Campidoglio: «Lo stadio della Roma si farà, ad ora nessuna irregolarità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Invimit : "Lo Stadio della Roma possiamo farlo noi" : "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente Invimit, Massimo Ferrarese."Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la ...

Stadio della Roma - il contratto fantasma che inguaia Virginia Raggi : con Luca Lanzalone... : ... un documento interno del Comune di Roma riporta il caso-Lanzalone nel punto esatto dal quale il M5s sta cercando di allontanarlo, ossia la piena responsabilità politica, e amministrativa, di ...

Stadio Roma : in arrivo nuove carte. Fico : 'Rispondere con massima durezza' : Documenti che potrebbero svelare ulteriori elementi sul 'sistema Parnasi' di finanziamento alla politica e sul ruolo di Lanzalone, consulente di fatto dell'amministrazione Raggi. E c'è l'ipotesi di ...

Stadio Roma - Comune verifica procedure : 14.25 "Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali perché i cittadini hanno diritto a risposte su quanto sta succedendo", dice l'assessore all'Urbanistica di Roma, Montuori,riguardo all' inchiesta sullo Stadio della Roma. "In questo momento nessuna parte della procedura sembra minimamente toccata da problemi",dice Montuori. Quindi, "se risulterà corretta, come crediamo,potrà andare avanti" e "lo Stadio ci sarà". Precisa inoltre di ...

Stadio Roma - il tecnico intercettato : “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi : biglietti vip a chi può rivelarsi utile : Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile proviene da ...