Stadio Roma | in arrivo nuove carte Fico | ' Rispondere con massima durezza'

Stadio Roma - Comune verifica procedure : 14.25 "Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali perché i cittadini hanno diritto a risposte su quanto sta succedendo", dice l'assessore all'Urbanistica di Roma, Montuori,riguardo all' inchiesta sullo Stadio della Roma. "In questo momento nessuna parte della procedura sembra minimamente toccata da problemi",dice Montuori. Quindi, "se risulterà corretta, come crediamo,potrà andare avanti" e "lo Stadio ci sarà". Precisa inoltre di ...

Stadio Roma, il tecnico intercettato: "Verrà uno schifo ma si farà" | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile

Stadio Roma - Fico : importante è rispondere con massima durezza : Napoli, 18 giu. , askanews, 'La cosa importante è rispondere con massima durezza e aiutando al massimo la magistratura'. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato, a Napoli, la ...

"Stadio Roma si farà" - parla l'assessore : "Se lo Stadio Roma ci sarà nel futuro della città? Nel futuro di questa città certo, ci sarà lo stadio della Roma ". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori , interpellato a ...

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti dimissioni - Capitale allo sbando : ' Raggi dovrebbe valutare le dimissioni '. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai microfoni di RTl 102.5. 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. È una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte - ha spiegato - non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca ...

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti di lasciare il campo : Roma, 18 giu. , askanews, 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E' una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve ...

Stadio Roma : nuove carte - ipotesi interrogatori di 27 politici : In arrivo documenti che potrebbero fornire nuovi elementi sul 'sistema Parnasi' di finanziamento della politica e sul ruolo di Lanzalone nell'amministrazione Raggi. Attesa sulla richiesta di ...

Stadio della Roma e gli affari "der Gnappa" legato alla banda della Magliana : L'inchiesta sullo Stadio della Roma, il sistema Parnasi e i politici corrotti? Ha tutto inizio da er Gnappa della banda della Magliana. Una specie di maledizione che ormai da oltre...

Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio

Stadio Roma, il tecnico intercettato: "Verrà uno schifo ma si farà" | Parnasi: biglietti in cambio di favori dai politici

"Il nuovo Stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

Stadio Roma - il “sistema Parnasi” : soldi e favori leciti e illeciti a tutti i partiti. Che sarebbero rimasti ignoti senza l’indagine : Probabilmente senza l’inchiesta della procura di Roma non se ne sarebbe saputo niente. E partiti e candidati si sarebbero potuti tenere i soldi ricevuti da Luca Parnasi senza renderne mai nota la provenienza. La normativa sulla privacy contenuta dalla legge sul finanziamento alla politica, sommata alla possibilità data a fondazioni e onlus di non rendere noti i propri finanziatori, consente infatti di omettere i nomi dei sostenitori che ...