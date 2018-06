Stadio Roma | il tecnico intercettato | “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi | biglietti

Stadio Roma - Fico : importante è rispondere con massima durezza : Napoli, 18 giu. , askanews, 'La cosa importante è rispondere con massima durezza e aiutando al massimo la magistratura'. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato, a Napoli, la ...

Stadio Roma - Fico 'Rispondere con massima durezza'. Martina 'Raggi lasci'

"Stadio Roma si farà" - parla l'assessore : "Se lo Stadio Roma ci sarà nel futuro della città? Nel futuro di questa città certo, ci sarà lo stadio della Roma ". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori , interpellato a ...

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti dimissioni - Capitale allo sbando : ' Raggi dovrebbe valutare le dimissioni '. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai microfoni di RTl 102.5. 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. È una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte - ha spiegato - non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca ...

Stadio Roma - Martina 'Raggi lasci'. Nogarin 'Non fu Grillo a spingere Lanzalone a Livorno'

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti di lasciare il campo : Roma, 18 giu. , askanews, 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E' una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve ...

Stadio Roma : nuove carte - ipotesi interrogatori di 27 politici : In arrivo documenti che potrebbero fornire nuovi elementi sul 'sistema Parnasi' di finanziamento della politica e sul ruolo di Lanzalone nell'amministrazione Raggi. Attesa sulla richiesta di ...

Stadio della Roma e gli affari "der Gnappa" legato alla banda della Magliana : L'inchiesta sullo Stadio della Roma, il sistema Parnasi e i politici corrotti? Ha tutto inizio da er Gnappa della banda della Magliana. Una specie di maledizione che ormai da oltre...

Stadio Roma: Parnasi tra politica, finanziamenti e il nuovo Flaminio

Stadio Roma, il tecnico intercettato: "Verrà uno schifo ma si farà" | Parnasi: biglietti in cambio di favori dai politici

"Il nuovo Stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

Stadio Roma - il “sistema Parnasi” : soldi e favori leciti e illeciti a tutti i partiti. Che sarebbero rimasti ignoti senza l’indagine : Probabilmente senza l’inchiesta della procura di Roma non se ne sarebbe saputo niente. E partiti e candidati si sarebbero potuti tenere i soldi ricevuti da Luca Parnasi senza renderne mai nota la provenienza. La normativa sulla privacy contenuta dalla legge sul finanziamento alla politica, sommata alla possibilità data a fondazioni e onlus di non rendere noti i propri finanziatori, consente infatti di omettere i nomi dei sostenitori che ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Stadio Roma - spuntano nuove carte : la Procura potrebbe convocare i politici coinvolti : nuove carte, nuove intercettazioni, inedite e risultanze investigative che potrebbero comportare nuovi scossoni anche nel mondo della politica. Quella che inizia domani si annuncia come una settimana ...