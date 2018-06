Stadio della Roma | il sondaggio | crollano il M5s e Luigi Di Maio La Lega non paga dazio

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

Campidoglio : «Lo Stadio della Roma si farà - ad ora nessuna irregolarità» : L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori è convinto che non ci siano irregolarità nella procedura e che nel futuro della Roma ci sarà lo stadio nuovo. L'articolo Campidoglio: «Lo stadio della Roma si farà, ad ora nessuna irregolarità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Invimit : "Lo Stadio della Roma possiamo farlo noi" : "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente Invimit, Massimo Ferrarese."Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la ...

Stadio della Roma - il contratto fantasma che inguaia Virginia Raggi : con Luca Lanzalone... : ... un documento interno del Comune di Roma riporta il caso-Lanzalone nel punto esatto dal quale il M5s sta cercando di allontanarlo, ossia la piena responsabilità politica, e amministrativa, di ...

Stadio della Roma e gli affari "der Gnappa" legato alla banda della Magliana : L'inchiesta sullo Stadio della Roma, il sistema Parnasi e i politici corrotti? Ha tutto inizio da er Gnappa della banda della Magliana. Una specie di maledizione che ormai da oltre...

"Il nuovo Stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

[L'inchiesta] Il verbale d'accusa contro i Cinque Stelle : "Dopo le riunioni con Bonafede - Fracarro e Lanzalone il no al nuovo Stadio della ... : "A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Stadio della Roma - Roberta Lombardi demolisce il M5s : 'Bonafede deve fare chiarezza' : La grillina Roberta Lombardi non ha intenzione di farsi sporcare dagli schizzi di fango che arrivano dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo in casa M5s sullo Stadio della Roma. Il nome della ...

Stadio della Roma - l'inquietante retroscena sul premier Giuseppe Conte : Lanzalone poteva prendere il suo posto : Nelle ore convulse precedenti all'incarico ricevuto da Giuseppe Conte al Quirinale, c'erano altri nomi nella lista dei grillini pronti a sedersi sulla poltrona del presidente del Consiglio ben più ...

Ipocrisia e finanziamento ai partiti E' ora di mettere le cose in chiaro Dopo lo scandalo Stadio della Roma : Unica spiegazione alla chiusura delle sedi di partito, con relativi licenziamenti, la crisi della vendita delle salsicce. Dal 1994 una corsa per moralizzarsi Dopo l’unica voce di verità pronunciata da Craxi Segui su affaritaliani.it

Stadio della Roma - cosa rischia il M5s con il caso Lanzalone : di Marco Gigante Quasi non fa notizia che un esponente del Partito Democratico o di Forza Italia risulti coinvolto in un’indagine della magistratura. Per anni, le vicende giudiziarie dei due partiti hanno fatto da protagoniste assolute sulla scena politica italiana, producendo una sempre crescente disaffezione dei cittadini nei loro riguardi. Lo scalpore suscitato, negli ultimi giorni, dall’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi e del super ...

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Stadio della Roma : le mail cancellate da Lanzalone - le fughe di notizie e quegli omissis che nascondono altri politici : Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento, proprio dietro via San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, e hanno controllato il suo computer delle mail non c’era più nessuna traccia. L’ex presidente di Acea vicino ai 5 Stelle, Luca Alfredo Lanzalone, aveva cancellato tutte le conversazioni....