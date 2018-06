Stacca frammento del Colosseo come ' souvenir'

Roma - denunciato turista austriaco : ha Stacca to un frammento dal Colosseo : Roma , denunciato turista austriaco : ha staccato un frammento dal Colosseo Le forze dell’ordine che stavano pattugliando la zona lo hanno colto sul fatto. Durante i controlli, sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi Continua a leggere L'articolo Roma , denunciato turista austriaco : ha staccato un frammento dal Colosseo proviene da NewsGo.

