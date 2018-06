Spinge in avanti Fluor

Spinge in avanti Movado : Brilla la big statunitense degli orologi di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,98%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Spinge in avanti Coty : Protagonista Coty , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,67%. L'andamento di Coty nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Spinge in avanti State Street : Prepotente rialzo per State Street , che mostra una salita bruciante del 2,76% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di State Street è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

Spinge in avanti Retelit : Grande giornata per Retelit , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,03%. Lo scenario su base settimanale di Retelit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . ...

Spinge in avanti Range Resources : Protagonista Range Resources , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Montante davanti al gip reSpinge le accuse : 'Ho sposato le istituzioni' : PALERMO - 'Ho sposato le istituzioni': Antonello Montante ha risposto così alle domande del gip del tribunale di Caltanissetta respingendo ogni accusa. Lo ha reso noto Giuseppe Panepinto, uno degli ...

Spinge in avanti Tractor Supply : Seduta decisamente positiva per Tractor Supply , che tratta in rialzo del 2,51%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tractor Supply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Spinge in avanti ITV : Protagonista ITV , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Enel Spinge l'utile : +19%. Avanti sull'Opa in Brasile : Reti e rinnovabili spingono i conti del primo trimestre 2018 di Enel confermando l'importanza delle due gare che il gruppo sta cercando di assicurarsi in Brasile e in Italia: la prima riguarda la ...

Spinge in avanti British Land : Prepotente rialzo per British Land , che mostra una salita bruciante del 2,11% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...

Spinge in avanti Fuchs Petrol : Protagonista la società Petrolifera tedesca , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,44%. L'andamento di Fuchs Petrol nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza ...

Spinge in avanti Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 4,36%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Spinge in avanti Qorvo : Protagonista Qorvo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,45%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qorvo più pronunciata ...

Spinge in avanti L Brands : Effervescente la holding di Victoria's Secret , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,18%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...