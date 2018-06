Spice Girls | salta il tour della reunion | «Tutta colpa di Victoria | si è opposta»

Tommaso Paradiso : «La mia estate da sogno con le Spice Girls» : Tutto pronto a Milano per Radio Italia – Il concerto. L’edizione 2018 avrà inizio alle 19.10 di sabato 16 giugno, ma già da giorni in Piazza Duomo fervono i preparativi, e le prove. Sono già saliti sul palco praticamente tutti gli artisti – da Ghali a Giusy Ferreri passando per Mika e Caparezza -, e il pubblico ha potuto assistere (anche qui gratuitamente) «a un evento nell’evento», come fa notare il presidente della ...

I Backstreet Boys si vestono da Spice Girls per i loro 25 anni di “Girl Power” – VIDEO : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T16:03:57+00:00 ROMA – In attesa della Reunion ufficiale, ci pensano i Backstreet Boys a rimettere insieme le Spice Girls. La storica boy band si è trasformata nel popolare gruppo britannico nel corso del loro Backstreet Boys Cruise. Brian Littrell era Sporty Spice, Nick Carter si è trasformato in Baby Spice, Kevin […] L'articolo I Backstreet Boys si vestono da Spice Girls per i loro 25 anni di “Girl ...

Le Spice Girls si riuniscono e l omaggio dei Backstreet Boys è tutto da ridere : I passeggeri della Backstreet Boys Cruise - la nave da crociera che viaggia da Miami a Grand Turk, nel Mar dei Caraibi - sono rimasti sorpresi quando, durante una delle serate a bordo, sono state ...

I Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls durante un concerto : ADORIAMO The post I Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls durante un concerto appeared first on News Mtv Italia.

Justin Timberlake : il cantante ha rivelato di essere stato con una delle Spice Girls : Il flirt all'epoca degli Nsync The post Justin Timberlake: il cantante ha rivelato di essere stato con una delle Spice Girls appeared first on News Mtv Italia.

Smentito il tour delle Spice Girls - la reunion per il “girl power” c’è stata ma è già finita? : Dopo le dichiarazioni del loro manager storico sull'intenzione di realizzare un nuovo tour delle Spice Girls, ci ha pensato nuovamente Victoria Beckham a spegnere gli entusiasmi dei fan del quintetto che ha fatto la storia del pop inglese negli anni Novanta. La stilista e moglie dell'ex calciatore David Beckham sostiene che non vi sia alcun progetto musicale in cantiere e che le Spice Girls ora mirino semplicemente a trasmettere il loro ...