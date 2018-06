Spazio | missione Euclid | pronto al via l' occhio infrarosso NISP

Spazio - missione Euclid : consegnato occhio dell’infrarosso - scruterà l’Universo Oscuro : È stato consegnato allo stabilimento di Thales Alenia Space a Torino il modello avionico (AVM) dello strumento NISP (Near Infrared SpectroPhotometer) l’“occhio” nell’infrarosso che, insieme a quello nel visibile VIS, permetterà alla missione spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Euclid di studiare con un livello di accuratezza mai raggiunto prima. L’obiettivo di Euclid – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è quello di ...

Spazio : l’Italia celebra i 10 anni della missione Fermi della NASA : Oggi si celebra il decimo anniversario della missione NASA Fermi, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla quale l’Italia partecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10 anni di osservazioni di Fermi con una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il ...

Spazio - TAS : contratto con ESA per missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...

Spazio - Esa : Gerst pronto per 'Horizons' - seconda missione su Iss : Roma, 4 giu. , askanews, Tutto pronto per il lancio del prossimo equipaggio della Stazione spaziale internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l'astronauta tedesco dell'...

Spazio - Missione ExoMars : il rover si allena - oserà un’impresa inedita : Compirà un’impresa mai tentata prima e si sta preparando al meglio: il rover europeo ExoMars, che approccerà Marte nel 2021, è in fase di test per gli sfidanti ambienti marziani. Sul pianeta rosso il rover perforerà il terreno, per la prima volta, alla profondità di due metri. L’obiettivo: la ricerca di segni di vita sepolta, protetta, nel sottosuolo, dalle radiazioni distruttive che spazzano la superficie. A partire da questa ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Spazio : BepiColombo si prepara a raccogliere il testimone della missione Messenger : È un pacchetto molto speciale, quello che è appena stato aperto allo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guiana francese. Si tratta dei tre moduli della missione congiunta Esa-Jaxa BepiColombo, ormai quasi pronta per partire alla volta di Mercurio. Il lancio, previsto tra ottobre e novembre di quest’anno, avverrà una volta ultimati gli ultimi test. A tal proposito, lo ‘spacchettamento’ di BepiColombo è una fase cruciale: nelle prossime ...

Spazio - 3 finaliste per Cosmic Vision : una delle sonde verrà scelta per diventare la 5ª missione di taglia M nel programma Esa : Theseus, Spica ed EnVision, sono queste le tre finaliste tra le quali verrà scelta la prossima missione di classe M del programma Cosmic Vision dell’ESA, con un lancio previsto per il 2032. Theseus è una survey ad alta energia a guida italiana: andrà a scovare i lampi di raggi gamma (Grb) – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – e ne sfrutterà le potenzialità per studiare l’Universo primordiale in sinergia con i grandi telescopi ...

Spazio : lanciata la nuova missione della Nasa su Marte : E’ stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. Si chiama InSight e porterà sul pianeta rosso un rover destinato a studiarne la geologia, ad ascoltarne i terremoti e a catturare informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi. Il suo arrivo su Marte e’ previsto per il 28 novembre. L'articolo Spazio: lanciata la nuova missione della Nasa su Marte ...

Spazio : al via la simulazione di una missione umana su Marte : Sono entrati ieri e vi resteranno dentro per 15 giorni, vivendo come se fossero su Marte: i tre membri della missione, finanziata dalla Nasa e l’universita’ del Nord Dakota, dovranno testare il modulo abitativo gonfiabile disegnato dall’argentino Pablo De Leon, professore del dipartimento di studi spaziali dello stesso ateneo, per le future missioni umane sul Pianeta rosso e la Luna. Impegnati in questo compito saranno Nelio ...

Spazio - tutto pronto per la missione InSight : tre giorni al lancio - destinazione Marte : E’ tutto pronto in California per il lancio della missione InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), in programma il 5 maggio prossimo alle 13:05 ora italiana. InSight partirà dalla Vandenberg Air Force Base e viaggerà a bordo di un razzo Atlas V-401 della United Launch Alliance: arriverà a destinazione dopo circa 6 mesi di viaggio. L’ammartaggio del lander (largo circa 6 metri e dotato ...

Spazio - Battiston - Asi - : Dalla missione Gaia risultati straordinari - : Questo ha aggiunto ci fa capire come gli straordinari risultati di questa missione siano solo un piccolo frammento delle informazioni che la scienza spaziale può darci'. Tra queste, ha detto ancora, '...

Esperimenti senza precedenti nella storia dello Spazio : la missione Chang’e-4 e le piante sulla Luna : La missione Chang’e-4 della Cina ha in programma diversi Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio, come atterrare sul lato nascosto della Luna e far sbocciare i primi fiori sulla sua superficie. La sonda Chang’e-4 dovrebbe trasportare una scatola contenente semi di patata e della pianta arabidopsis, e probabilmente alcune uova di bachi da seta per condurre il primo esperimento biologico sulla Luna: il test di ...