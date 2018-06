Sparatoria in centro a Malmoe | almeno quattro feriti

Sparatoria nel centro di Liegi - la Procura conferma : "Omicidio terroristico" : L'attacco del 29 maggio 2018 a Liegi, in Belgio, in cui sono morte due poliziotte e un passante uccisi da un killer che ha urlato, "Allah akbar", come si sente in questo video amatoriale, è un "Omicidio...

Belgio - Sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotte e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar». Si indaga per terrorismo : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Sparatoria nel centro di Liegi : uccisi due poliziotti e un passante : Due poliziotti e un passante sono stati uccisi a Liegi. Secondo le prime ricostruzioni della stampa belga, intorno alle 10.30, un uomo sarebbe stato avvicinato per un controllo di routine da due agenti nei pressi del Café des Augustins, lungo l'omonima strada. Dopo essere riuscito a disarmare uno de

Tentano colpo ad un bancomat - Sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...

NASHVILLE - Sparatoria IN CENTRO COMMERCIALE : UN MORTO/ Video - panico a Opry Mills : arrestato 22enne : NASHVILLE, SPARATORIA in CENTRO COMMERCIALE: MORTO un ragazzo di 22 anni, arrestato un suo coetaneo. E' successo nello stato del Tennesse, negli Stati Uniti: paura fra la gente(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:38:00 GMT)

