Spagna | il cognato del re Iñaki Urdangarin in carcere per corruzione

Spagna - il cognato del re Felipe in carcere : Inaki Urdangarin deve scontare 5 anni : Inaki Urdangarin, cognato del re di Spagna Felipe VI, è entrato questa mattina in carcere dove dovrà scontare cinque anni e dieci mesi di reclusione per frode e malversazione nell’ambito dello scandalo Noos. L’ex campione di pallamano, marito della sorella del re, l’infanta Cristina che invece era stata assolta nell’ambito dello stesso processo, è arrivato alle 8.15 nel carcere di Brieva, ad Avila, ad un centinaio di chilometri da Madrid. ...