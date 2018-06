“Sono incinta deficienti | non grassa” L’annuncio della bomba sexy della tv arriva a

caffeinamagazine

: @YouTube smettila con le pubblicità di #Lines . Ogni volta la gente in casa e nel palazzo sente: FARE SESSO È BEL… - Vamonluvi : @YouTube smettila con le pubblicità di #Lines . Ogni volta la gente in casa e nel palazzo sente: FARE SESSO È BEL… - NeuroRomantica : Ogni mattina nausee e giramenti di testa. Non sono incinta, sono solo pirla. - dearalezzandra : Ora mi dite perché ho appena sognato di essere incinta ma di non sapere come fosse successo e buongiorno sono confusa -

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Non sono ingrassata. Sono. Di 3 mesi e passa. Sfatiamo sto mito”. Il nome del compagno non è stato svelato e sul suo profilo il volto è quasi sempre nascosto. L’annuncio a sorpresada Desirée Maldera, protagoniste di Temptation Island 2017. Nel ruolo di tentatrice doveva cercare di conquistare il cuore di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, all’epoca fidanzato di Selvaggia Roma. Sulla propria pagina Facebook la ragazza ha risposto così a tutti coloro che la criticavano per essere ingrassata. E nel perfetto stile che la contraddistingue, Desirée Maldera ha replicato loro: “Non sono ingrassata. Sono. Di 3 mesi e passa. Sfatiamo sto mito”. Rimane però sconosciuto il nome del compagno che non sarebbe stato rivelato. Desirèe Maldera, dopo aver incontrato a novembre un uomo (di cui non ha mai rivelato il nome sui social), ha ...