Sono cominciati i test dell' automobile a due ruote apparentemente una moto

agi

: GUARDA - Appena entrato nel governo per lui sono cominciati i guai: e pensare che doveva fare il ministro. Quanti s… - Libero_official : GUARDA - Appena entrato nel governo per lui sono cominciati i guai: e pensare che doveva fare il ministro. Quanti s… - GayaSmiler : RT @_PaoloRuffini: #Maturità2018: gli esami sono cominciati. La vita è libertà e, a volte, anche nella disobbedienza c’è un valore. Ma, sop… - giuseppegenna : @Alessio_Alonne Secondo me sono appena cominciati, per quanto mi riguarda, ed è un problema, io aspiro a una risata… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Nel 1961 sulla rivista Car Life fece la sua comparsa un’avveniristica a due. La macchina del futuro si chiamava Ford Gyron. Era una vettura a due posti che per stare dritta usava il giroscopio. Il moo originale fu esposto alr Show di Detroit. Non fu mai prodotta. Il bellissimo ma malaugurato prototipo, in fibra di vetro, andò distrutto in un incendio l’anno dopo. Per fortuna il design è sopravvissuto grazie alla versione studio, venduta all’asta nel 2012 per quarantamila dollari. Ma la storia non finisce qui. Oggi c’è un ingegnere cinese che si è messo ina di realizzarla: lo sta facendo davvero. Ipartiti qualche settimana fa a Pechino, quandoapparse per la prima volta degli sfiziosi veicoli bianchi a metà traciclette elettriche e capsule spaziali, e che ...