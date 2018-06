Sono andata a vedere Perù-Danimarca con la comunità peruviana di Milano

Simona Ventura e i ritocchini : «Ho smesso due anni fa. Sono andata in tv - mi sono guardata e sono scoppiata a piangere» : MILANO ? A settembre Simona Ventura tornerà in tv, dopo "Amici", per condurre la prima edizione vip del reality Mediaset ?Temptation Island?, che tanto successo ha...

Nina Moric smentisce i rumor : 'non Sono mai andata sotto i bisturi!' : Grande Fratello 15, Nina Moric rivela: 'Ho perso un bambino' Nina Moric racconta di aver perso un figlio da Luigi Favoloso. Quando martedì sera Nina Moric è entrata nella casa del Grande Fratello 15 per un confronto con Luigi Mario Favoloso, i social sono impazziti. Tutti, o quasi, a chiedersi cosa avesse fatto al volto l'ex moglie di Fabrizio Corona, tra confronti fotografici e ...

MIMMA FOTI MAMMA DI VERONICA SATTI A DOMENICA LIVE/ "Bobby Solo? Sono andata via io - era possessivo e geloso" : MIMMA FOTI MAMMA di VERONICA SATTI a DOMENICA LIVE replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Loredana Lecciso : “Me ne Sono andata da Cellino per fare un intervento. Romina? Non è piacevole per i miei figli sentire quello che dice in tv” : Loredana Lecciso rompe il silenzio e per farlo sceglie il numero di Chi in edicola questa settimana. Da giorni si parla infatti di una crisi con Al Bano, che Loredana conferma: “Il fatto che Al Bano dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero ‘6’ se lo vedi al contrario è un ‘9’, con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina – ha detto al settimanale diretto ...

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI Sono LASCIATI/ Il cantante : “Se n’è andata per motivi che conosce molto bene” : Romina Power poteva non dire la sua su Al BANO e LOREDANA LECCISO e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:35:00 GMT)

La Lecciso risponde ad Al Bano : "Me ne Sono andata da Cellino perché ho fatto un intervento" : E se Al Bano Carrisi puntualizza a Chi che non è colpa di Romina Power se lui e Loredana Lecciso si sono lasciati, sempre al settimanale la showgirl replica all'ex compagno. 'Il fatto che Al Bano dica ...